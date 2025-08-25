Anamá Ferreira impidió un robo y contó cómo hizo para reducir al ladrón: «Yo entreno boxeo»

Este domingo, Ferreira conversó con Nahuel Saa al aire de Splendid (AM990) donde dio detalles del hecho delictivo que logró frustrar.

La modelo se mostró sorprendida, por la velocidad a la que se conoció la noticia y el conductor lanzó: “Pero ¿cómo no va a llegar si te han visto cual Rocky Balboa ahí deteniendo a un delincuente? Y lo has reducido al piso“.

Al respecto, explicó: “Eran como a las nueve de la noche y yo siempre tengo la cartera enganchada. Me parece que el bandido pasó por mí, un tiempo normal, y le agarró la cartera a mi amiga que no podía correr porque tenía un problema en el pie”.