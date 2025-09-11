Asesinan en un evento en una universidad de EE.UU. a Charlie Kirk, comentarista conservador y aliado de Trump

EE.UU //
El comentarista de 31 años fue evacuado a un centro médico instantes después del atentado, pero no sobrevivió a las heridas.
Kirk estaba casado y tenía dos hijos pequeños, de 3 años y 15 meses.
Ferviente simpatizante del presidente Donald Trump, Kirk era conocido por cofundar y liderar el grupo estudiantil conservador Turning Point USA.
El ataque se produjo poco después de iniciarse el evento al que asistían decenas de personas, la mayoría estudiantes.
En las imágenes del incidente, se ve cómo Kirk recibe un disparo en la zona del cuello y cómo la multitud corre en todas las direcciones tras escuchar la detonación.
El portavoz de la Universidad del Valle de Utah, Scott Trotter, dijo: «Se escuchó un solo disparo en el patio, cerca del área de restaurantes del campus».
Las autoridades informaron a lo largo de la tarde de la detención de dos sospechosos, pero las dos personas que fueron detenidas quedaron en libertad después de sendos interrogatorios.
El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró que es «un día trágico para nuestra nación» y definió el tiroteo como «un asesinato político».
El presunto atacante llevaba ropa oscura y posiblemente disparó desde la azotea de un edificio situado a unos 180 metros del lugar en el que estaba sentado Kirk.