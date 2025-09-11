Asesinan en un evento en una universidad de EE.UU. a Charlie Kirk, comentarista conservador y aliado de Trump

EE.UU //

El comentarista de 31 años fue evacuado a un centro médico instantes después del atentado, pero no sobrevivió a las heridas.

Kirk estaba casado y tenía dos hijos pequeños, de 3 años y 15 meses.

Ferviente simpatizante del presidente Donald Trump, Kirk era conocido por cofundar y liderar el grupo estudiantil conservador Turning Point USA.

El ataque se produjo poco después de iniciarse el evento al que asistían decenas de personas, la mayoría estudiantes.

En las imágenes del incidente, se ve cómo Kirk recibe un disparo en la zona del cuello y cómo la multitud corre en todas las direcciones tras escuchar la detonación.