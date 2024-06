Búsqueda de Loan: Fernando Burlando será el nuevo abogado de la familia del menor desaparecido

Así lo adelantó el propio penalista, ayer en una jornada en la que se realizó un rastrillaje en un basural en los alrededores de 9 de Julio. El nene de 5 años lleva ya 11 días sin que se sepa nada sobre su paradero.

El reconocido abogado penalista Fernando Burlando, conocido por su participación en causas de alto impacto público, decidió sumarse a la defensa en el caso de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en la provincia de Corrientes. Burlando, quien tiene una destacada trayectoria en casos mediáticos, se desplazará a Corrientes para asumir este nuevo desafío legal.

En una comunicación con medios nacionales, Burlando adelantó detalles sobre su involucramiento en el caso. «Estamos ultimando detalles con un integrante de la familia, con el hermano de Loan y con los colegas», explicó el abogado. Su objetivo principal es ver cómo puede colaborar y aportar a la causa, manifestando su disposición a integrarse plenamente en la defensa.

«Vamos a ver si nos podemos sumar y podemos colaborar en la causa», precisó Burlando. En cuanto a la desaparición de Loan Peña, el abogado expresó su preocupación. «Se ha perdido mucho tiempo, todo este tiempo es tiempo de pérdida y va tomando ventaja la delincuencia ante la justicia», afirmó, subrayando la urgencia de avanzar rápidamente en la búsqueda y resolución del caso.

Loan Peña desapareció el 13 de Junio, en una zona rural de 9 de Julio, Corrientes. La desaparición del niño movilizó a la comunidad y a las autoridades locales, quienes intensificaron la búsqueda con la ayuda de la Policía, Gendarmería, y voluntarios.

«La Justicia va perdiendo, aunque tiene todos los medios para dar con la verdad. Hay medidas que no se tomaron, insólitamente: hay integrantes de la familia que pudieron haber aportado elementos, pero todavía no les tomaron declaraciones. La detención de Caillava y Pérez se pudo haber decidido instantáneamente, y no se entiende por qué tanta dilación ni tan poca vocación», agregó Burlando.

Por otro lado, el abogado también les envió un mensaje a los detenidos por el caso: «Si aportan algún tipo de dato preciso, la Justicia va a tenerlo en cuenta. Me voy a ocupar personalmente de que se les dé una mano si colaboran y aparece Loan».