Cali sufrió un atentado terrorista en zonas de base aérea

Las explosiones sacudieron una zona concurrida de Cali y dejaron un saldo trágico. Autoridades investigan la autoría del ataque y refuerzan la seguridad.

Un atentado terrorista en Cali, Colombia, frente a la base aérea Marco Fidel Suárez dejó seis muertos y más de 70 heridos, según confirmaron las autoridades. El hecho ocurrió en la tarde del jueves y generó caos en una zona de intenso movimiento comercial y militar.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana detalló que un camión cargado con explosivos fue abandonado en el ingreso principal de la base. Aunque, otro vehículo con cilindros de gas no alcanzó a detonar, la magnitud del ataque dejó graves daños y decenas de víctimas.

Testigos grabaron escenas de pánico y las difundieron en redes sociales. “Este atentado busca generar terror en la población civil y en quienes sirven en la Fuerza Aérea”, señaló la institución en un comunicado.

El alcalde Alejandro Éder aseguró que brigadas de salud y seguridad acudieron de inmediato al lugar. Además, se desplegaron refuerzos aéreos y terrestres para controlar la zona y atender a los heridos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque terrorista en Cali estaría relacionado con las disidencias de las FARC. Fuentes militares indicaron que el hecho podría ser una retaliación por los operativos en el Cañón del Micay, donde opera la columna Carlos Patiño.

No es la primera vez que la ciudad vive un episodio similar. En junio, tres explosiones sacudieron puestos policiales y barrios residenciales, dejando más de 70 heridos. Aquellos hechos fueron atribuidos al Frente Jaime Martínez, también derivado de las FARC.