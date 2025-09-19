Capturan al financista de una importante banda narco

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron al financista de la organización criminal liderada por Julio “El peruano” Rodríguez Granthon, actualmente vinculada a la denominada “Banda de los menores”.

La detención se desprende de múltiples operativos realizados desde febrero por la División Antidrogas de la PFA en los cuales se secuestraron armas de fuego, dinero en efectivo y más de 53 panes de droga. En total, ya fueron arrestadas siete personas con conexiones a las organizaciones narcocriminales de Esteban Lindor Alvarado y Rodríguez Granthon.

Posteriormente, un pormenorizado análisis de pruebas y tareas de inteligencia permitió establecer que el financista de la banda permanecía prófugo.

El seguimiento fue complejo debido a que el sospechoso modificaba sus ubicaciones en lapsos muy cortos de tiempo. Además, se determinó que utilizaba sistemas de geolocalización y una VPN (Red Privada Virtual) para enmascarar su dirección IP y dificultar el rastreo.

Durante la pesquisa intervino la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del Dr. Santiago Alberdi, que aportó elementos claves para la localización del imputado.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°2 de Rosario -a cargo de Marcelo Bailaque- ordenó la captura. Los federales montaron un discreto operativo en la zona del río y sus adyacencias logrando identificar y detener al prófugo en la vía pública sobre la intersección de España y Brown, en el Barrio Parque España.

En el procedimiento se secuestró un teléfono celular de interés para la investigación.

El detenido, argentino de 36 años, quedó a disposición de la justicia. Fue imputado por su rol de financista en una de las organizaciones narcocriminales más relevantes de la región.