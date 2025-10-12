Caso Vicente Cordeyro: Dejó a su hija en el colegio, desapareció y lo encontraron muerto dos días después

Vicente Cordeyro había sido visto por última vez este jueves. Lo encontraron a unos metros de un predio que se incendió.

Un excomisario de Salta que estaba desaparecido desde el jueves fue encontrado muerto este sábado en un cerro de la localidad de San Lorenzo, a metros de un predio que se incendió.

Vicente Cordeyro, un comisario retirado de 64 años que vivía en Salta capital, había sido reportado como desaparecido el jueves pasado.

La última imagen lo mostraba en una secuencia llamativa: dejó a su hija en el colegio y fue con su auto hasta la zona de San Lorenzo. Frenó frente a una iglesia, a pocos metros de una seccional policial, y comenzó a caminar hacia el Cerro Elefante. Solo, con una mochila al hombro.

El protocolo de búsqueda se activó a las 16.30 del jueves e incluyó un fuerte despliegue: más de 100 efectivos, drones y canes adiestrados.

Finalmente, este sábado por la tarde, uno de los equipos de búsqueda coordinado por la Policía de Salta encontró su cuerpo entre los pastizales del cerro.

“La investigación fue exitosa, aunque el hallazgo fue sin vida”, confirmó el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, durante una conferencia de prensa realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Ni el ministro de Seguridad de Salta, Garpar Solá Usandivaras, ni los fiscales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y Pablo Rivero dieron precisiones sobre cómo fue encontrado el cuerpo.

Lo que sí detalló González, fiscal de Graves Atentados contra las Personas, es que “en el lugar no se encontraron armas”. Esto descarta la hipótesis de que haya sido asesinado de un disparo.

Sin embargo, al ser consultado sobre las condiciones en que fue hallado el cuerpo, indicó: “No puedo precisar eso. Una vez que el cuerpo fue encontrado, subieron al cerro los equipos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto con la Fiscalía. Ellos se encargaron de las pericias y del levantamiento del cuerpo».

En conferencia de prensa, los fiscales indicaron que se dispuso que el cuerpo sea trasladado vía aérea, al Servicio de Tanatología Forense del CIF para practicar la autopsia que de precisiones sobre la causa del deceso.

Los tres fiscales indicaron que Cordeyro llegó hasta San Lorenzo por sus propios medios y precisaron que cuando iba en su auto “no fue seguido por otro automóvil”. “Luego caminó en soledad hacia el Cerro Elefante”, señaló.

Tanto Ramos Ossorio como González y Rivero evitaron aventurar una hipótesis y señalaron que era “prematuro hablar de una causa de muerte”. También ratificaron que tomaron “todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido”.

Una de las líneas de investigación más firmes señala que Cordeyro se habría intoxicado con el humo del incendio que se desarrollaba en el Cerro Elefante, donde fue encontrado el cuerpo, a unos 800 metros del foco ígneo.

Sin embargo, hay muchas versiones en torno a su desaparición. Esto es porque el exfuncionario hace pocas semanas dio varias entrevistas asegurando saber la ruta del narcotráfico en la provincia y mencionó vínculos con el poder político.