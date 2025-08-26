Continúan las divisiones: Unidad Popular se marchó del Frente Fuerza Patria.

El partido Unidad Popular Salta anunció que abandona el Frente Fuerza Patria.

El Instrumento Electoral por la Unidad Popular Salta resolvió abandonar la alianza Frente Fuerza Patria en el distrito salteño. La decisión se fundamenta en fuertes críticas a la composición del frente y al método de selección de candidatos, que —según denunciaron— respondió a “imposiciones centralistas” y no al consenso provincial.

Desde la conducción provincial remarcaron que la presencia del exgobernador Juan Manuel Urtubey en el armado fue un límite que no estaban dispuestos a aceptar. “Se trata de figuras de dudosa coherencia y alejadas de los intereses populares”, señalaron en un comunicado.

La fuerza también cuestionó el rol del Partido Justicialista nacional y de su intervención en Salta, a quienes responsabilizan de haber “designado a dedo” a los candidatos, desvirtuando el espíritu inicial del frente. “Otra vez el centralismo jugó y causó más daño que bien”, enfatizaron.

Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta.
Para Unidad Popular, las candidaturas surgidas en Fuerza Patria “lejos están de ser una expresión del consenso, del compromiso y de la construcción de un espacio representativo del campo popular”. En cambio, consideran que responden a “los intereses de los factores de poder local”.

En esa línea, advirtieron que la dirigencia progresista no supo leer los motivos de la derrota electoral de 2023 y continúa “repitiendo fórmulas, nombres y prácticas que profundizan la crisis política general”.

