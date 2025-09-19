Detienen a cuatro personas con 175 kilos de droga en Salta

Cuatro personas que traficaban 175 kilos de droga en el monte fueron detenidas por personal de la Gendarmería Nacional Argentina.

Integrantes de la Sección «Aguas Blancas» y la unidad de reconocimiento “Mosconi” de GNA, al realizar tareas de patrullaje a pie en una zona montuosa del sector denominado «La Quebrada del Chango», observaron a varias personas sentadas sobre bultos. Ante este hecho, los gendarmes dieron la voz de alto pero los ciudadanos respondieron con disparos de armas de fuego; por lo que los funcionarios repelieron la agresión y aprehendieron a tres hombres argentinos y una mujer de nacionalidad boliviana.

Asimismo, al registrar los bolsones los uniformados detectaron seis bultos con 139 paquetes con una sustancia vegetal amarronada y los integrantes de Criminalística y Estudios Forenses realizaron la prueba “Narcotest” que dio resultado positivo de “cannabis sativa” con un peso total de 175 kilos 378 gramos.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán ordenó la detención de los involucrados y el secuestro del estupefaciente, como así también una pistola marca Bersa modelo Thunder 9 compact pro (con cargador conteniendo cuatro municiones y una munición en recámara y una carabina calibre .22 MM (sin modelo y número de serie visible, con cargador conteniendo nueve municiones), y 20 municiones (calibres .40 MM, .9 MM, .32 MM), entre otros elementos.