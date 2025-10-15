Diego MAITA: “En la UNSA hay un acatamiento que es importante”

Este martes 14 de octubre, los sindicatos docentes llevan a cabo un paro de 24 horas en todo el país por una ley de Financiamiento Educativo y la convocatoria urgente de la Paritaria Docente. Al reclamo de CTERA, se sumó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

El secretario general de ADIUNSA, profesor Diego Maita, en diálogo con Cadena Máxima dijo que el “en la UNSA el paro es importante”. Agregó que la ley de financiamiento universitario quedó firme pero el gobierno no acciona ante ello, no promulga y la fecha tope es el lunes 20.

Entre otras cosas Maita se refirió al reclamo salarial en función de la ley, la paritaria y la restitución del FONID.

Ante lo consultado sobre qué opina sobre la escasa adhesión al paro docente en el sector primario y secundario destacó que,

«son diversos los factores que tienen que ver al respecto, como el tiempo en que los sindicatos trabajan un paro, la confianza de los afiliados en la dirigencia, siempre es pluricausal y es algo que hay que revisar, los sindicatos tenemos que mejorar y los docentes exigirles a los sindicatos que trabajen en defensa de sus derechos».