El concejal Pablo López denunció amenazas de su par José García Alcazar

El edil de la Libertad Avanza aseguró que denunciará a su par. Revuelo en la sesión de este miércoles.

El concejal Pablo López, de La Libertad Avanza, realizó una denuncia pública en el recinto del Concejo Deliberante de Salta, acusando al concejal José García de haberlo amenazado con «bajarle los dientes» e insultarlo en un pasillo durante una sesión. López aseguró que llevará el caso a la Justicia y lamentó el nivel de agresividad en el ámbito legislativo.

Durante su intervención en el recinto, López relató lo ocurrido: «Un concejal me amenazó con bajarme los dientes, me insultó, me dijo que me iba a bajar los dientes. ¿Así quieren que yo venga y acompañe? Yo soy el violento, ¿y a mí me amenazan?». En ese momento se debatía el proyecto de Presupuesto 2025.

Además, López cuestionó: «Jamás caí en insultar ni en decirle ‘gil’ a otro concejal». «¿No aprendimos de Socorro Villamayor?», afirmó en referencia a un escándalo que hubo la semana pasada en Diputados entre la legisladora y su par Griselda Galleguillos.

El edil relató que la supuesta amenaza fue en un pasillo y decidió abandonar el lugar por una puerta lateral para evitar posibles confrontaciones físicas. «Tuve que entrar por esa puerta porque no sé si me iban a agarrar a las piñas, porque las cosas al parecer se resuelven así», expresó. También adelantó que, al finalizar la sesión, se dirigiría a una comisaría para realizar una denuncia formal contra García.

Según el concejal, todo comenzó durante la sesión, cuando José García (Madile se había ausentado unos momentos) presidía el encuentro y surgió una discusión sobre el uso de la palabra. López reclamó que le correspondía hablar y, según su versión, García respondió: «¿Acaso querés presidir vos la sesión?». Minutos después, en un pasillo, García habría lanzado la amenaza. «Tengo testigos de lo que ocurrió», afirmó López.

López criticó el clima hostil dentro del Concejo Deliberante y destacó que este tipo de actitudes violentas no representan los valores del. «No veo al intendente Emiliano Durand amenazando de ese modo», afirmó, pero si lo hace gente de ese espacio.

«No veo a Milei diciéndole a alguien que le va a bajar los dientes. Esto es inadmisible», sostuvo. Además, lamentó que se utilicen insultos y amenazas en lugar de promover el diálogo.

«Decir una cosa en cámaras y en los pasillos otra, es siniestro. No lo iba a exponer, pero no puedo dejarlo pasar», afirmó.