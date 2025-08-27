El Gobierno evalúa no transmitir el Mundial por la TV Pública

Desde 1978 que el canal decide pasar los partidos de la Copa del Mundo. Fuentes del Gobierno aseguraron a Corta que «no van a gastar US$ 7 millones en fútbol».

«Hay varios tipos de derechos y esto no es una decisión política», comentó un funcionario cercano a Javier Milei en Corta.

⭕️ El debate se da durante la intervención del oficialismo en Radio y Televisión Argentina y de Contenidos Artísticos e Informativos SAU.

◾️La acción está relacionada al recorte de la inversiones y la reorganización de la estructura interna.