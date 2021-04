El Hotel Provincial está de protesta

Los empleados aseguran que hoy en día no están cobrando absolutamente nada

Marcelo Ceballos, vocero de los empleados del hotel provincial, dialogó con máxima tarde y charló sobre la difícil y crítica situación que están viviendo los trabajadores: “Desde que empezó la pandemia la estamos llevando muy mal porque lo único que veníamos cobrando es el atp, y ahora ya no estamos cobrando absolutamente nada. Estábamos cobrando el retro 2, que era una miseria, pero ahora ya no cobramos nada. Nosotros venimos haciendo protestas hace mucho tiempo, presentamos carta documento. Somos 19 empleados y de esos 19 mandaron 13 cartas documento intimando al empleador para que nos dé una solución, para ver la situación laboral que tenemos, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna solución. Hoy día nos presentamos a hacer una manifestación, hicimos una olla popular, vendimos sándwich a beneficio de todos los compañeros para recaudar para poder llevar a la casa”.

En cuanto al papel que está llevando a cabo el gremio de los trabajadores, el vocero dijo: “Nosotros estamos en manos del gremio, estamos haciendo todos los pasos para hacer bien las cosas. El gremio nos dijo que hay q mandar cartas individuales, así intimando, y eso fue a la secretaria de trabajo. Pero seguimos en la nada. Aparte que no cobramos nada, no tenemos obra social, los empleados no cobran asignación porque el empresario no hace la declaración jurada. Es triste lo que hicimos hoy porque la situación ya rebalsó el vaso”.

Finalmente, Marcelo contó que fueron convocados para trabajar en semana santa, pero que después el hotel volvió a cerrar: “En semana santa tuvimos una notificación de parte del empresario, nos notificaron q antes de pascua nos teníamos presentar para trabajar. El hotel hizo un gran esfuerzo para abrir las puertas, nos presentamos y trabajamos durante la semana y después nos enteramos que el hotel solamente iba a abrir para semana santa y que después iba a volver a la normalidad de cierre”.

