El presidente Javier Milei endureció su discurso contra el kirchnerismo

El Presidente presentó a los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires en un acto en Junín.

En un acto celebrado en Junín, donde presentó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei, endureció su discurso contra el kirchnerismo y aseguró que su espacio político dará “la batalla final” para erradicarlo del escenario político. “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”, afirmó desde el escenario, ante una multitud que lo recibió con cánticos y banderas.

Aunque no hizo mención explícita al escándalo de presuntas coimas en la ANDIS, la agencia de Discapacidad, el líder libertario expresó: “En estos momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”.

El Presidente Javier Milei.
El mandatario se refirió a lo que considera maniobras deliberadas por parte de sus adversarios para generar inestabilidad. “Hoy en una conferencia señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó, sin eufemismos. Y agregó: “Están tan disociados de la voluntad popular que elevan propuestas que quieren alejarnos del déficit fiscal”.
A lo largo de su intervención, Milei alternó agradecimientos internos con duros cuestionamientos a la oposición. Al comenzar, expresó su apoyo a los militantes libertarios que, según denunció, fueron agredidos: “Quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos por las hordas kirchneristas. Se acaban estas patotas. Kirchnerismo, nunca más”.

