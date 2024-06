El senador Leavy explicó los puntos más perjudiciales de la Ley Bases

AUDIO DE LA ENTREVISTA IMPERDIBLE AL SENADOR SALTEÑO

«No es un Pacto» lo que hizo Gustavo Sáenz «es un petitorio», explicó sobre el pedido de reactivación de la obra pública que eleva el gobernador a la Casa Rosada como un pretendido «Pacto de Güemes». Un Pacto es algo más trascendente, esclarece Leavy. Es decir: «esto vamos a hacer por los próximos 30 años, gobierne quien gobierne». Así sería un Pacto.

El Senador Nacional por Salta, Sergio Leavy, dialogó con Fernando Galván en el programa INTERROGANTES que emite Cadena Máxima.

Leavy, antes de ingresar a la sesión para tratar la Ley Bases, expresó que el oficialismo debía conseguir el quorum necesario para iniciar la sesión. «Siempre al quorum lo da quien pide la ley», explicó.

“Tengo la esperanza y la fe que se vote en contra toda la ley”

Sobre el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) opinó «¿quién no va a querer un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones? Pero lo hagamos bien, no lo regalemos. Que el RIGI no esté por encima de las leyes provinciales, porque son las provincias las dueñas de los recursos naturales», explicó el Senador Nacional de Unión por la Patria.

«En Salta tenemos una ley que dice que el 70% de todos los empleos… de todas las empresas prestadoras, tiene que ser salteña. Y esta ley (Bases) pasa por encima eso, (las empresas prestadoras) pueden ser todas extranjeras», explicó sobre el perjuicio de la Ley Bases para la provincia y sostuvo que con esta ley que discute hoy el Senado «no les cobran derechos de importación, derechos exportación; o sea que pueden traer todas sus maquinarias usadas. ¿Y la industria nacional?», se preguntó Leavy y aceveró: «de cada millón de dólares que se llevan las empresas extranjeras, nos quedamos sólo con 30 mil dólares de los cuales 15 mil se lleva la Nación y solo 15 mil quedan para la provincia».

Leavy habló del artículo 256 del código penal que podría invalidar el voto de la senadora Crexell, a quién Milei le ofreció ser embajadora en la UNESCO.

El Senador salteño explicó también el alcance de la paralización de la obra pública que dispuso el gobierno nacional y cómo perjudica a las empresas que licitaron e iniciaron las obras, cuánto perjudica al Estado esta paralización que abre instancias de juicios que tendremos que pagar los argentinos.

La Ley Bases conlleva un régimen que perjudica a la industria nacional.

Leavy explicó cómo perjudicaría el avance del proyecto de Milei sobre aplicar el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores y profesionales. Habló sobre la regresividad mayor que implica este proyecto de ley que favorece a los ricos y perjudica a los contribuyentes de las escalas más bajas.

Audio de la entrevista completa: