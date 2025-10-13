El tiempo en Salta: sol, calor y algunas tormentas hasta el fin de semana

El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó en «Máxima Mañana» la situación climática de la segunda semana de octubre en la Salta Capital. El especialista detalló que se desarrollan algunas posibilidades de precipitaciones en algunas zona y que se mantendrán las altas temperaturas en la ciudad.

Escobar nos informó que este lunes 29 de septiembre se registrará una jornada con cielo despejado y temperaturas que oscilan entre los 8 y los 29 grados en la ciudad de Salta. El viento soplará con intensidad moderada y no se producirán precipitaciones.

Se anuncia para mañana martes un descenso de la máxima, que alcanza los 26 grados, mientras que la mínima se ubica en 13. El cielo permanecerá mayormente nublado y se presentarán algunas lluvias aisladas con ráfagas que llegarán hasta los 50 kilómetros por hora.

El miércoles 1 de octubre las condiciones climáticas se mantendrán inestables, con probabilidades de precipitaciones que rondan el 40%. La temperatura oscilará entre los 12 y los 21 grados, acompañada de vientos leves a moderados.

A partir del jueves 2 el tiempo mejora, con jornadas soleadas y máximas que superan los 25 grados. El viernes la ciudad experimentará un leve aumento en la temperatura y el fin de semana alcanzará valores de hasta 32 grados, bajo un cielo mayormente despejado.

El meteorólogo indicó que la primera semana de octubre combina días inestables con otros de intenso calor, en un anticipo de la variabilidad climática que suele caracterizar la primavera en Salta.

Escucha el pronóstico completo: