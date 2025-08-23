El «Toro» en el radar de dos gigantes del viejo continente.

El presente de Lautaro Martínez en el Inter de Milán es brillante: capitán, máximo goleador y referente indiscutido en el ataque. Pero su continuidad empieza a generar dudas ante el fuerte interés de dos gigantes europeos.

En Inglaterra aseguran que el Arsenal lo tiene como prioridad absoluta para reforzar su delantera. La falta de gol y las lesiones de Gabriel Jesús llevaron a los Gunners a mirar más alto. Según medios británicos, “Lautaro es el gran anhelo” y estarían dispuestos a poner sobre la mesa 120 millones de euros, además de un salario de estrella mundial.

El otro gigante que apareció en la escena es el Barcelona, que busca un sucesor para Robert Lewandowski. Aunque la economía culé sigue siendo limitada, el argentino encaja en el perfil que el club quiere: joven, consolidado y con olfato goleador. En Cataluña hablan de una oferta similar a la del Arsenal, lo que abre la puerta a una puja millonaria por el delantero campeón del mundo.