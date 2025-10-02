Elon Musk anunció su Grokipedia, una plataforma con inteligencia artificial para competir con Wikipedia

El proyecto de xAI promete, según el magnate, artículos más objetivos y buscará corregir lo que considera errores y sesgos en las principales fuentes de información en Internet.

Elon Musk volvió a sacudir el mundo digital con un anuncio que apunta directamente a uno de los pilares de Internet. Su compañía de inteligencia artificial, xAI, está en pleno desarrollo de una enciclopedia impulsada por IA que llamó Grokipedia.

El objetivo es crear una plataforma de consulta para convertirse en una alternativa a Wikipedia y que, según el magnate, representará una mejora masiva frente a la web colaborativa más utilizada del mundo.

“Estamos construyendo Grokipedia. Francamente, es un paso necesario hacia el objetivo de xAI de entender el Universo”, escribió Musk en su cuenta de X.