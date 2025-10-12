Emilio Fernández: “La gente no puede cubrir ni siquiera sus necesidades básicas”

Desde el NUEVO MAS su plataforma política prioriza el salario del trabajador, la falta de trabajo y las difíciles condiciones de vida bajo el gobierno nacional en lo económico, social y humano

El candidato a diputado nacional del NUEVO MAS en Salta, Emilio Fernández habló en el programa “Máxima Mañana” de Cadena Máxima sobre la participación del partido en las próximas elecciones legislativas nacionales, con una campaña centrada en la situación económica de la clase trabajadora.

Según Fernández desde el partido están centrados en la defensa del salario por más de dos millones de pesos y que tienen un plan económico (Manifiesto Anticapitalista) para activar el desarrollo y la economía en Argentina para que el salario sea sostenible en el tiempo.

El dirigente criticó las políticas del gobierno nacional y provincial como un ataque a la clase trabajadora y la falta de perspectiva como país para resolver el eterno problema de la escases de dólares en la Argentina.

En cuanto al manejo del litio en la provincia dijo: “no se puede vivir toda la vida de regalías,… cuando vienen candidatos como Royón y hablan de desarrollo, nosotros también hablamos de desarrollo pero aclaro que ellos no hablan realmente de un crecimiento sino de extractivismo, abrir las puertas aún más a empresas extranjeras y de mayor explotación de los trabajadores y de la naturaleza”.

Por último consultado sobre la vida del estudiante terciario y universitario en Salta dijo: “Es muy difícil seguir yendo a la universidad pública, el comedor no alcanza para nadie solo comen 500 chicos, no tiene presupuesto para ampliar esos beneficios y las autoridades se agachan ante los ajusten del gobierno.