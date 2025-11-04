Este miércoles seguirá la gira de los salteños por tierras santafesina, desde las 21.30 enfrentarán a Santa Paula de Gálvez.

El Sabalero, dirigido tácticamente por Leonardo Spies, llegaba al choque ante el elenco norteño tras haber debutado con derrota con el subcampeón de la categoría, San Isidro. Mientras que Salta hizo su debut en la temporada 2025/26.

Los dirigidos por el salteño Ricardo De Cecco hicieron su presentación con un equipo diezmado, dado que el santafesino Martín Gómez se cambió pero por precaución no ingresó, y el salteño Cristian “Kili” Linares, directamente no viajó y se quedó en esta ciudad para seguir con su recuperación.

El miércoles se presentará en el Gálvez a partir de las 21.30, para enfrentar a Santa Paula que hará su presentación en la categoría tras conseguir el ascenso. Salta terminará su primer recorrido fuera de casa el viernes en San Francisco, Córdoba, donde se medirá con San Isidro.