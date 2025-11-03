Los trabajos de control y fiscalización tuvieron lugar en diferentes barrios de la ciudad de Salta tanto en horario diurno como nocturno. Los mismos fueron en los siguientes lugares:
B° BANCARIO: infracción por arrojo de basura mediante el uso de vehículo particular
B° SIGLO XXI: infracción por arrojo de basura en vía pública
B° AMPLIACIÓN LOS GREMIOS: infracción por arrojo de escombros en la vía pública
B° AMPLIACIÓN LOS GREMIOS: infracción por quema de basura a cielo abierto
B° DIVINA MISERICORDIA: infracción por arrojo de restos de poda en platabanda
B° SOLIDARIDAD: infracción por arrojo de escombros en platabanda
V° ASUNCIÓN: infracción por arrojo de basura en interior de canal de desagüe
B° FINCA SAN FRANCISCO: infracción por quema de basura a cielo abierto
B° SOLIDARIDAD: infracción por arrojo de basura en la vía pública
B° EL JARDIN: infracción por arrojo de escombros en la vía pública
CENTRO: infracción por arrojo de basura y agua servida en espacio verde y plaza
Todas estas malas prácticas afectan al cuidado del medio ambiente, facilitando la formación de microbasurales, como así también ponen en riesgo la salud y seguridad de la ciudadanía.
Se recuerda a la comunidad que las denuncias pueden realizarse al 105