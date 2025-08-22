Estudiantes conservó su ventaja obtenida en la ida y enfrentará al Flamengo

El Pincha aguantó el 1-0 que consiguió ante Cerro Porteño en Asunción y, como Vélez y Racing, se metió entre los ocho mejores de América.

En La Plata, Estudiantes igualó 0-0 con Cerro Porteño este miércoles y logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, gracias a la victoria por 1-0 como visitante en Paraguay en la ida. El rival será un equipo brasileño: El Flamengo de Filipe Luís, que eliminó sin demasiados inconvenientes al Inter en Porto Alegre.

Pese a la ventaja que le daba cierta tranquilidad para afrontar la revancha, el Pincha intentó asumir un rol protagónico, fiel al esquema equilibrado de Eduardo Domínguez. El principal referente en el ataque, Guido Carrillo, preocupó a la defensa visitante tres veces en los minutos iniciales, incluyendo un cabezazo que fue a las manos del arquero Alexis Arias. De todas maneras, en inferioridad en el marcador global, el equipo paraguayo comenzó con una actitud más combativa que una semana atrás.

En el primer tiempo, más allá de que necesitaba sellar la clasificación, Estudiantes ya había tenido una mala noticia: Santiago Ascacibar recibió una tarjeta amarilla por una falta y acumula dos en la serie, por lo que no podrá estar en la ida de los cuartos, ya que deberá pagar una fecha de suspensión.

A lo largo de los 90 minutos del encuentro, el equipo local fue el que tuvo la tenencia del balón, aunque nunca llegó con peligro al arco rival. En el último cuarto de hora, los dirigidos por Diego Martínez llenaron de centros el área de Muslera, sin inquietar al uruguayo.

Gracias a este empate, Estudiantes clasificó a la siguiente ronda, en la que se enfrentará al Flamengo de Río de Janeiro, que despachó al Inter de Porto Alegre por un global de 3-0.