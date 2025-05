Etcharren: «hay una nueva mutación del crimen organizado, con drones e inteligencia artificial»

ENTREVISTA A LAURA ETCHARREN

«Nada cambió, en términos cualitativos, desde la implementación (entre comillas) del Plan Güemes». «La columna vertebral del crimen organizado es el lavado de activos». (Audio de la entrevista completa).

La socióloga especializada en narcocriminalidad, Laura Etcharren, participó del programa Entre Líneas que se emite por radio Cadena Máxima.

Etcharren fue consultada por la situación de la frontera norte en términos de criminalidad en el contexto de los distintos «Planes» anunciados por el ministerio de seguridad de Patricia Bullrich y los gobiernos provinciales. En el caso de Salta, el denominado Plan Güemes.

«Acá el problema, ya, no es la criminalidad. Acá el problema es el lugar que el Estado le da a la criminalidad con medidas efectistas que tienen un profundo vacío intelectual y de reconocimiento territorial». Si no, esto no pasaría. Es imposible. Las imágenes que llegan de Aguas Blancas, de La Quiaca; lo que sucede en Formosa, en Misiones, en las fronteras tiene que ver todo con este amateurismo que hay».

«La criminalidad también sigue las medidas del gobierno y hacen trabajo territorial para ver por dónde pueden tener un Plan B, por dónde pueden triangular.»

«Si la frontera norte estuviese trabajada debidamente de manera integral y en conjunto con todas las autoridades provinciales, guste o no el color político de cada provincia, se evitaría el desplazamiento delictivo y las triangulaciones. Bueno. Esto no se puede evitar porque el Plan Güemes no tiene el trabajo territorial debido, la declaración Clorinda fue realizada insólitamente sin las autoridades provinciales y ahora tenemos un nuevo plan en Misiones -el Plan Guacurarí- que… A ver, Misiones tiene que ser tratada de unísono con Corrientes por el tema de los comandos de Brasil. Hay más de 40 comandos criminales en Brasil», alerta Etcharren.

Sobre el nuevo anuncio que hizo el gobierno nacional por otra medida referente al blanqueo de dólares sin un control por el origen de los mismos, tal como lo defendió el mismo Milei, la especialista fue contundente: «O el presidente está mal asesorado por la ministro o el presidente no entiende cuál es la dinámica del crimen organizado», advierte Etcharren.

«Se constata lo que venimos diciendo hace muchísimos años: solamente hay una puesta en escena de la lucha contra el narcotráfico, una lucha más imaginaria que real».

«Lanzan los planes sin tener un programa», marca Etcharren sobre «el amateurismo» en materia de seguridad en la Argentina.

Analizando las acciones de la ministra y el presidente, Etcharren fue contundente al señalar que «estas acciones son un mensaje también para el narcotráfico: ´no somos serios´, no es un país serio en la lucha contra el narcotráfico. Porque no hay lucha. Hay reactividad y fotos para los medios. Nada más».

Etcharren explicó que el crimen organizado lleva tremenda ventaja y que está comprobado que ha mutado en sus métodos utilizando inteligencia artificial y drones para burlar a los sistemas de seguridad.

Imperdible audio de la entrevista completa: