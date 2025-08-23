Exportaciones afectadas por un brote de influenza aviar

El Senasa confirmó un caso de influenza aviar H5 en Los Toldos y suspendió preventivamente las exportaciones de productos avícolas.

El Senasa confirmó un caso de influenza aviar en un establecimiento de gallinas ponedoras en Los Toldos, Buenos Aires. Como consecuencia, se suspendieron temporalmente las exportaciones de productos avícolas hacia países que requieren estatus libre de la enfermedad. Este hallazgo generó preocupación entre los productores y reforzó la importancia de la vigilancia sanitaria.

El organismo detalló que las aves mostraban signos compatibles con la enfermedad y que los análisis de laboratorio confirmaron el virus H5. Tras esto, Argentina perdió preventivamente su estatus libre de IAAP y deberá notificar a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sobre el caso.

Para contener la situación, el Senasa estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS) de tres kilómetros alrededor del foco. Además, se reforzó la vigilancia en un radio de siete kilómetros. Se realizaron monitoreos constantes, control epidemiológico y restricción de movimientos de aves y productos avícolas.

Las aves contagiadas fueron despobladas y se desinfectaron las instalaciones siguiendo los protocolos internacionales. Estas acciones buscan impedir que la enfermedad se propague a otros predios. Afortunadamente, la zona afectada no concentra producción avícola significativa, lo que podría limitar el impacto económico inmediato.

Mientras dure la suspensión, Argentina no podrá enviar productos avícolas a países que exigen estatus libre de IAAP. Sin embargo, puede comerciar con aquellos que aceptan la estrategia de zonificación y compartimentos libres de influenza aviar. Esta medida ayuda a mantener cierta actividad comercial mientras se controla el brote.