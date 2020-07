Extremar cuidados/ Biella “Tener a un menor con coronavirus en la casa es una bomba de tiempo, porque actúa como un vector de contagio”

En contacto con Andrea Lazarte, Dr. Bernardo Biella comentó algunas cuestiones sobre el covid-19 en la provincia. Informó sobre el coronavirus en menores. ”Los menores no sufren la enfermedad, la mayoría son asintomáticos”, indicó. Además, aclaró que no hay circulación viral en la ciudad.

En relación al covid-19 en menores explicó que el problema es ”dentro de una familia donde hay adultos menores y ancianos. Son como tener una bomba de tiempo en la casa, porque el menor actúa como factor de contagio dentro de un grupo familiar”.

Indicó que es importante mantener la distancia social con los menores de 2 años ya que no usan barbijo. En cuanto los otros menores de 3 años en adelante se puede permitir el uso de barbijo en determinados horarios y se trabaja en el entorno familiar cercano, cuidando las medidas de seguridad. Por otro lado explicó la situación de menores de menos de 12 años y dijo ”probablemente ni se enteren que tuvieron coronavirus, entre 12 y 30 años puede parecer un síndrome gripal o estar asintomáticos absolutamente”.

El relación a los rumores sobre la circulación viral del virus, el profesional aclaró que no es cierto. ”Hoy en día en Salta no tenemos circulación ni de gripe A, ni de influenza B, ni de virus sincitial respiratorio que provoca la bronquiolitis en los niños, esos tres virus son los mismos que se contagian de la misma manera que el coronavirus y hoy en día no están circulando”. Entonces explicó que el coronavirus no puede circular por está razón.

”Y si no hay circulación viral es porque los salteños estamos haciendo algo bien, lo que puede llegar a pasar es que llegue un brote en algún sector pero desde el COE no informaron nada todavía, pero si ocurriera se puede cerrar solo ese sector, no la cuidad. Si mantenemos las condiciones creo que no vamos a volver a fase uno”, finalizó.