Florencia Nocita: La meningitis bacteriana es muy grave pero se puede prevenir

La pediatra y gerente médica de vacunas de GSK, Florencia Nocita dialogó con Cadena Máxima sobre la Meningitis destacando la necesidad de cumplir con la aplicación de vacunas.

En el marco del Día Mundial de la Meningitis del 5 de Octubre, Florencia Nocita, pediatra y gerente médica de vacunas GSK en Cadena Máxima se refirió a la importancia de la prevención como la de mantener al día el calendario de vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que una de cada 6 personas que contrae meningitis bacteriana termina falleciendo, y una de cada 5 sobrevive con secuelas permanentes.

La especialista puntualizó que existen distintos tipos de meningitis y que son las bacterianas las más graves y que pueden prevenirse gracias a las vacunas incluidas en el calendario nacional.

También se refirió a las señales de alerta específicas tanto en bebés como en niños mayores y que deberían llevar a un padre o una madre a consultar a la guardia médica urgente. En relación a las secuelas permanentes o irreversibles más comunes que puede dejar la meningitis bacteriana en un niño.

Brindó detalles sobre las dosis y edades clave en que bebés, niños y adolescentes deben recibir la vacuna contra el meningococo de acuerdo al calendario nacional.

“Lo más importante es que además de la preocupación tiene que haber ocupación sobre todo para las mamás, los papás que están al cuidado de niños pequeños, saber que si bien estas enfermedades no son tan frecuentes son de muy alto impacto, hay que ocuparnos y prevenir con la consulta con el pediatra para ver que nuestro calendario de vacunas este completo para saber si nuestros niños están protegidos “concluyó la Dra. Florencia Nocita.