Gabriela Jorge: “En el Hospital del Milagro hay enfermeros que se jubilaron y nunca fueron remplazados.

La militante del Partido Obrero y ex diputada provincial, Gabriela Jorge estuvo visitando “Radiomanía” para hablar de diversos temas. Consultada por lo que sucedió el fin de semana con los 16 trabajadores del Hospital Papa Francisco que dieron positivo y ayer un nuevo testeo arrojó negativo “cualquier persona que vaya al viejo hospital del Milagro, sabe que ese hospital tiene enormes falencias, no por sus profesionales, porque tiene grandes profesionales, sino que por la estructura. Hay enfermeros que se jubilaron y que nunca fueron remplazados. El hecho de que haya 16 casos positivos, que no sirva el laboratorio, al conjunto de los trabajadores nos tiene que llamar la atención, la movilización que se realizó no es al vicio, lo mas grave es que los profesionales que están sospechados de covid tienen que seguir trabajando por falta de personal. Tenemos una situación de desmadre sanitario”.

Jorge continuó refiriéndose a las políticas que se vienen implementando en la provincia en el marco de la pandemia “Creo que Sáenz no se puede pasar diciendo que hay responsabilidades individuales, el problema es el viejo laboratorio, lo cierto es que tenemos una cuarentena diríamos que capitalista en la cual se han perdido cerca de 16 mil trabajos. El gran problema es que teniendo está gran pandemia, tenemos un gobierno que no ha colocado los recurso, los testeos, los laboratorios, los barbijos. La provincia no ha podido pagar los 16 millones de pesos de una deuda que se venció ahora. La necesidad de una triplicación del presupuesto, el sistema de autogerenciamiento de hospitales públicos, donde funcionan como una clínica privada dejó una situación que la podemos ver en los hospitales”.

Sobre la polémica de los funcionarios que cobraron el IFE sostuvo “causó conmoción lo de los funcionarios que cobraron o solicitaron el IFE, también porque se está discutiendo un subsidio que ya fue devorado por la inflación, tenemos que ver que es lo que está pasando con el ANSES. La gran mayor parte de la plata de ANSES, es una fuente de subsidios a los capitalistas, a costa del esfuerzo y de la vida de los trabajadores que se han reventado laburando y otros que no llegaron por que es enorme la cantidad de los trabajadores en negro. Cada vez la jubilación se va alejando mas del salario de convenio”.

Jorge se refirió a la detención de los remiseros el mes pasado “Son 7 los remiseros que continúan detenidos que denuncian un enorme esquema de negocio, algunos trabajadores tiene que pagar para trabajar. Esos trabajadores ya tienen más de un mes y medio detenidos con sus vehículos secuestrado ¿Y esas familias de donde comen? Que peligrosidad puede implicar para el resto de la población, la justicia juega en función a la posición que tienen que tomar como arbitro”.

Para finalizar sostuvo que este viernes a las 19 por el Facebook del Partido Obrero de Salta, Junto a Violeta Gil van a realizar una charla pública”.