Gaby Flores candidata por LLA: “No hay que olvidarse que saquearon el país 20 años”

En relación al recorrido que vienen realizando por el interior de la provincia y el contacto con la gente dijo: “Estuvimos saliendo al interior con Emilia Orozco y Gonzalo Coraita, escuchando a la gente, con necesidades de salud, educación y seguridad tanto en la provincia como la nación, entendemos la importancia de las obras nacionales, pero no hay que olvidarse que saquearon el país 20 años, la expresidenta se robó la plata de las rutas no lo digo yo, lo dice la justicia”.

Entre otras cosas la candidata agrego que “le echan la culpa de todo a Milei, le están poniendo palos en la rueda, es de una profunda injusticia, ni Javier Milei ni Orozco tienen la culpa de cómo está la provincia ni el país, al contario” agregó.

Por ultimo Gaby Flores entre otros dichos dijo: “Nosotros vamos a ganar las elecciones en octubre en Salta. Vamos a hablar de los problemas reales de Salta. Queremos que se plasmen leyes, para que la gente tenga un trabajo en blanco. Lamentablemente no dejan que nuestro proyecto avance”.