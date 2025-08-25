Impulsados por la suba de tasas, crecen los plazos fijos y le ganan a la compra de dólares

La suba de las tasas de interés en pesos que propició el Gobierno para desalentar la demanda de dólares llevó a un fuerte aumento en la remuneración de los plazos fijos. Atraídos por ese fenómeno, los minoristas volvieron a confiar en la herramienta de ahorro más tradicional del sistema financiero.
Según datos del Banco Central, el rendimiento promedio de los depósitos a 30 días subió unos 15 puntos porcentuales entre el 31 de julio y el 21 de agosto. En ese contexto, los bancos llegaron a pagar 50% por los depósitos en pesos a 30 días y los ahorristas respondieron rápidamente.
El pico de las tasas se vio el 19 de agosto, cuando la remuneración alcanzó 54% promedio. Precisamente, ese día y el siguiente el stock de plazos fijos a un mes llegó a valores máximos en lo que va del año y rozó los $38.500 millones.
Varios bancos reconocieron que se ve una migración desde opciones de mayor liquidez y menor tasa hacia el plazo fijo. Hubo salidas en los fondos money market, que ofrecen rescate inmediato y ya perdieron un punto de participación en el total de la industria en lo que va de agosto. También sufrieron los fondos que invierten en bonos y se puede desarmar en 24 horas (T+1).
Los fondos fueron golpeados por la volatilidad de tasas y eso repercutió en las posiciones de los minoristas, que prefieren vehículos de inversión con más estabilidad. En ese escenario, los plazos fijos tradicionales fueron los ganadores.
“Notamos una desaceleración en todo lo que es money market. En cambio, venimos bien en depósitos: se está renovando muy bien y la cartera promedio en agosto ya creció aproximadamente 10%“, contaron en una entidad.
Desde otro banco se manifestaron en la misma línea: “Estamos en un entorno de volatilidad de tasas, por lo cual, hubo rescates en los fondos, particularmente en los money market y en los de bonos a corto plazo. Aproximadamente el 30% de los que salieron de los fondos clásicos se pasaron a plazo fijo a 30 días”.