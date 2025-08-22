Infantino expresó su descontento con los incidentes en el partido Independiente-U. de Chile

El presidente de la FIFA, compartió un mensaje a través de sus redes sociales personales, con el que rechazó la violencia que derivó en la suspensión del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, compartió un mensaje mediante sus redes sociales, con el que rechazó la violencia que derivó en la suspensión del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol. Jugadores, hinchas, personal y árbitros deben disfrutar de nuestro deporte sin miedo”, afirmó Infantino a través de su cuenta de Instagram.

El máximo dirigente del fútbol mundial, también envió sus pensamientos a las víctimas inocentes y destacó la importancia de que las autoridades correspondientes impongan sanciones ejemplares contra quienes provocaron estos graves incidentes.

El mensaje de Gianni Infantino tras los incidentes entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente