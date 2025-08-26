Investigan un siniestro fatal en Ruta 34: La víctima era un joven muy querido en Embarcación

Este hecho se suma a la preocupante serie de siniestros viales que se registran en rutas del norte provincial, donde las autoridades insisten en la necesidad de extremar medidas de prevención y respetar los límites de velocidad.

Un joven muy querido

La víctima fue identificada como Gabriel ‘Gabo’ Castro Cisneros, un joven muy querido y reconocido en la comunidad de Embarcación.

La noticia de su deceso generó una profunda conmoción en familiares, amigos y vecinos, que no tardaron en expresar su dolor en las redes sociales.

Los mensajes de despedida y cariño hacia Gabo se multiplicaron rápidamente, reflejando el afecto y la huella que dejó en quienes lo conocieron. Su partida repentina enluta a toda la localidad, que hoy lo recuerda con enorme tristeza.

El intendente de Embarcación, Carlos Funes compartió un mensajeen nombre del municipio: “Participamos con profundo dolor del fallecimiento de Gabriel Castro Cisneros, pedimos resignación a la familia y elevamos una oración en su memoria. Que en paz descanses”.

El reclamo por el estado de la ruta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, renovó su reclamo al Gobierno nacional por el deterioro de la Ruta Nacional 34, a la que calificó como “la Ruta de la Muerte”.