Investigan un siniestro fatal en Ruta 34: La víctima era un joven muy querido en Embarcación

Pasadas las 20:00 horas de ayer lunes, un joven, que circulaba en motocicleta, perdió la vida por causas que aún se investigan, sobre la Ruta Nacional 34, aproximadamente a cuatro kilómetros al norte de la localidad de Embarcación.
Si bien la primera hipótesis sostenía que la motocicleta conducida por un joven habría sido colisionada por un camión, la misma fue desestimada rápidamente.
Hasta el momento no se difundieron detalles específicos sobre las causas del siniestro, que permanece bajo investigación de las autoridades.
Un joven muy querido
La víctima fue identificada como Gabriel ‘Gabo’ Castro Cisneros, un joven muy querido y reconocido en la comunidad de Embarcación.
La noticia de su deceso generó una profunda conmoción en familiares, amigos y vecinos, que no tardaron en expresar su dolor en las redes sociales.
Los mensajes de despedida y cariño hacia Gabo se multiplicaron rápidamente, reflejando el afecto y la huella que dejó en quienes lo conocieron. Su partida repentina enluta a toda la localidad, que hoy lo recuerda con enorme tristeza.
El intendente de Embarcación, Carlos Funes compartió un mensajeen nombre del municipio: “Participamos con profundo dolor del fallecimiento de Gabriel Castro Cisneros, pedimos resignación a la familia y elevamos una oración en su memoria. Que en paz descanses”.
El reclamo por el estado de la ruta
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, renovó su reclamo al Gobierno nacional por el deterioro de la Ruta Nacional 34, a la que calificó como “la Ruta de la Muerte”.