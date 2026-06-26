El presidente Javier Milei volvió apoyar a Manuel Adorni, pero señaló que, si la Justicia lo considera culpable lo eyecta “de una patada”. En una entrevista, también aseguró que irá por la reelección en 2027.

«Sí, me voy a presentar, ¿cómo no si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord», dijo al medio El Observador, durante su visita a España.

Sobre Adorni, afirmó: «La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho… si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni».

Insistió sobre el punto: «Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. A mí me parece absolutamente plausible. O sea, de vuelta, pero lo va a determinar la Justicia, yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho. Me parece razonable. Entendible en un país que se hicieron todas las que se hicieron».