El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que la economía argentina comenzó a mostrar señales de recuperación y afirmó que “ya están los brotes verdes”, una expresión que había sido utilizada años atrás durante el gobierno de Mauricio Macri para describir una incipiente mejora de la actividad económica. El funcionario sostuvo que el desafío del Ejecutivo es lograr que esa recuperación macroeconómica se refleje cada vez más en el bolsillo de la población.

Durante sus declaraciones, Daza explicó que el Gobierno considera que las principales variables económicas muestran un escenario más estable gracias al equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y el ordenamiento de las cuentas públicas. En ese sentido, remarcó que esas condiciones están sentando las bases para un crecimiento sostenido en los próximos meses.

El funcionario reconoció, sin embargo, que muchas familias todavía no perciben una mejora en su situación cotidiana. “Somos conscientes de que tenemos que mejorar las condiciones”, señaló, al tiempo que sostuvo que el objetivo de la gestión es que los avances macroeconómicos se traduzcan en una recuperación del poder adquisitivo, el empleo y el consumo.

La frase “brotes verdes” volvió así al centro del debate económico, ya que fue utilizada durante la administración de Cambiemos para anticipar una recuperación que luego recibió numerosas críticas por no consolidarse. En esta oportunidad, el Gobierno libertario la retomó para describir el momento actual de la economía y transmitir optimismo respecto de la evolución de los indicadores.

Las declaraciones de Daza se producen en un contexto en el que el Ejecutivo busca reforzar el mensaje de que el programa económico comienza a mostrar resultados positivos. Desde el Ministerio de Economía sostienen que, tras alcanzar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, el próximo paso será consolidar el crecimiento de la actividad y mejorar los ingresos de los argentinos.