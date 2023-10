La esposa de Aníbal Lotocki dijo que se tomaría un café con Ezequiel Luna para hablar sobre Silvina

Majo Favarón, esposa del cirujano Aníbal Lotocki, nuevamente salió en su defensa, al ser abordada por un notero de LAM (América), para consultarle sobre su actualidad. Si bien aclaró que “Aníbal no está preparado para ir preso”, una de sus declaraciones sorprendió a la opinión publica, al referirse directamente al hermano de Silvina Luna, Ezequiel.

La instructora fit quiso demostrar empatía por su duelo y así lo comunicó públicamente: “Me duele mucho el dolor de él, lo entiendo, me duele, me llega y me moviliza. Sé que en algún momento de la vida me voy a cruzar con él. Tomaría un rico café y hablaría, me encantaría. Sé que no es el momento. Yo pasé por un proceso muy similar y lo puedo entender desde ese lugar”.

No obstante, la exasistente del médico aclaró que con Ezequiel nunca tuvo comunicación. Aunque no lo conoce, le gustaría generar algún acercamiento. “Yo particularmente dije que no lo conozco a Ezequiel, no lo vi nunca, no lo escuché hablar. Sí a personas a través de él pero no a él”, recalcó.

Por otra parte, Favarón aprovechó su salida frente a cámaras para aclarar su supuesta participación en varias cirugías practicadas por Lotocki: “No es cierto. Se habló porque vieron una foto mía que no es en un quirófano. Yo voy ahí a las habitaciones de los pacientes. Traía y llevaba cosas, pero en el quirófano yo no tengo nada que hacer”.