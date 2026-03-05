El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la Unión Industrial Argentina se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, muy por debajo del umbral de expansión de 50. El dato confirma un panorama recesivo: el indicador acumuló 15 mediciones consecutivas en zona de contracción y profundizó la caída tanto frente al trimestre previo como en la comparación interanual.

El relevamiento, realizado entre el 2 y el 16 de febrero con la participación de 644 empresas de distintos sectores y regiones, mostró un deterioro generalizado en los principales componentes del índice.

Producción y ventas internas: los frentes más golpeados

Más de la mitad de las empresas consultadas (53,3%) registró una caída en su nivel de producción respecto del promedio del último trimestre de 2025, mientras que solo el 13% informó mejoras. El índice de difusión de producción se hundió a -40,3 puntos porcentuales, profundizando la tendencia negativa.

El panorama fue aún más adverso en las ventas internas: 54,7% de las firmas reportó bajas, el tercer valor más alto de toda la serie histórica. El índice de difusión de ventas internas se ubicó en -41,4 p.p., reflejando un retroceso extendido en el mercado doméstico.

Empleo: uno de cada cinco establecimientos redujo personal

En el frente laboral, el 22,2% de las empresas redujo su plantel durante enero. Entre quienes ajustaron, la mitad lo hizo mediante desvinculaciones, mientras que el 41,4% optó por reducir turnos y el 22,9% aplicó suspensiones.

Las expectativas hacia adelante tampoco son alentadoras: el 26% prevé nuevas reducciones de personal en los próximos doce meses, frente a un 19,4% que anticipa incorporaciones.

PyMES: mayor caída en producción y ventas

El impacto fue más severo entre micro y pequeñas empresas.

• En producción, el índice de difusión fue de -43,3 p.p. para ese segmento, contra -34,8 p.p. en medianas y grandes.

• En ventas internas, la brecha se amplió: -46,5 p.p. en micro y pequeñas frente a -30,8 p.p. en firmas de mayor tamaño.

En empleo se observó la situación inversa: las medianas y grandes mostraron un impacto más profundo (-18,5 p.p.) que las micro y pequeñas (-13,3 p.p.), debido a un menor margen para ajustar por otras vías.