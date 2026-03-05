SAETA formalizó ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) el pedido de actualización tarifaria para llevar el boleto de colectivo en Salta a $1486, un incremento del 18% respecto del valor actual. La empresa sostiene que la suba es necesaria para afrontar la inflación acumulada y los fuertes aumentos en los costos operativos que, según afirman, vuelven “insostenible” mantener la tarifa vigente.

El presidente de SAETA, Claudio Mohr, explicó que el desfasaje económico se profundizó en los últimos meses debido a la escalada de precios en insumos básicos del transporte. “Estamos prácticamente ya a 10 meses con aumentos constantes de combustible, con dos incrementos salariales y con una inflación que, si bien se ha desacelerado, todos los meses suma”, señaló.

Impacto de la quita de subsidios y presión salarial

Mohr también vinculó la necesidad del ajuste a la caída de los subsidios nacionales, un factor que golpeó de lleno las finanzas provinciales. “Tenemos un delay por la caída de los subsidios nacionales; estamos en un momento muy difícil desde lo económico en lo provincial”, reconoció.

A esto se suma la presión por cumplir con los acuerdos paritarios ya cerrados en otras regiones del país. “Necesitamos que se dé lo antes posible el aumento para que podamos cumplir con la paritaria, porque eso más temprano que tarde nos va a alcanzar a nosotros”, advirtió el titular de la empresa.

La solicitud de SAETA se da en un contexto de tensión entre costos crecientes, caída de subsidios y un sistema de transporte que busca sostener su funcionamiento sin afectar la frecuencia ni la prestación. La AMT deberá ahora evaluar el pedido y definir si habilita o no el incremento.