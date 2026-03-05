Un control vehicular realizado durante la madrugada del 28 de febrero sobre la Ruta Provincial 26, a la altura del barrio Sanidad II, terminó con tres hombres detenidos y el secuestro de 95,2 gramos de cocaína. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Vial, que detectó maniobras sospechosas cuando el conductor de un automóvil, visiblemente nervioso, arrojó una bolsa hacia los pastizales al detenerse en la banquina.

Según la investigación, el hombre aseguró que se trataba de “basura”, pero minutos después los efectivos hallaron el envoltorio con una sustancia compacta de color blanquecino. Horas más tarde, los mismos ocupantes volvieron a pasar por el control y fueron demorados.

Confirmación de la droga y elementos vinculados al fraccionamiento

Personal de Drogas Peligrosas intervino en el lugar y realizó el narcotest, que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Además del estupefaciente, se secuestraron tres teléfonos celulares y una balanza de precisión, elemento que suele utilizarse para el fraccionamiento de la droga.

El fiscal de la UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, imputó a los tres acusados —de 28, 37 y 50 años— por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas. Durante la audiencia, los detenidos se abstuvieron de declarar y la Fiscalía solicitó que continúen privados de la libertad mientras avanza la causa.