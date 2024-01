La Organización de Trabajadores Radicales se sumó al paro y a la movilización nacional

La OTR pidió a los legisladores de la UCR que no acompañe los proyectos de Milei.

La histórica OTR rechazó el DNU y la Ley Ómnibus impulsada por Javier Milei y se sumaron al paro y a la movilización del 24 de enero.

Así, la Organización de Trabajadores Radicales agrega valor a lo que, se descuenta, será este miércoles una multitudinaria jornada de protesta contra la gestión libertaria de Javier Milei.

«La Libertad Avanza es el nombre del partido gobernante y es evidente que así no sólo no avanza sino que se pierde el sentido de la libertad. La que no es derogando derechos fundamentales ni anulando el funcionamiento del Congreso a través de un DNU que no representa la verdadera urgencia de esta República», expresan los boina blanca en el texto en el que dieron a conocer su posición.

«Luego y con la excusa de darle un sentido legislativo, pretenden llevar a cabo una potencial reforma constitucional con la Ley Ómnibus», agregan desde la OTR.

Por ello, la organización se sumó a la medida de fuerza convocada por la CGT y los distintos espacios sindicales y le reclamó a «nuestros legisladores y legisladoras de la UCR rechazar la Ley Ómnibus».

«El Artículo 14 Bis es la garantía de los Derechos Fundamentales de nuestra constitución nacional y surge de la impronta de hombres y mujeres de la UCR. No matemos nuestra historia y el futuro de la Argentina», concluyen.