La polémica de Espert impactó en la imagen digital de Milei, que no logra repuntar

Un informe de Ad Hoc aseguró que “Espert” y “Fred Machado” fueron los conceptos negativos más ligados a Milei en redes.

La polémica alrededor del diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert impactó de forma negativa en la imagen digital del presidente Javier Milei, que sigue en caída desde hace principio de año.

Según un informe de la consultora Ad Hoc, los principales temas de la conversación digital sobre Milei entre el 28 y el 30 de septiembre fueron «Espert» y «Fred Machado», ambos conceptos asociados a comentarios negativos.

En tanto, el sondeo arrojó que «7 de cada 10 menciones a Espert en septiembre estuvieron vinculados» al supuesto financiamiento que recibió de Federico «Fred» Machado en su campaña de parte del actual detenido vinculado al narcotráfico