«Las exigencias de estar en la Primera Nacional son muchas más altas pero estamos trabajando»

En Máxima Mañana, el presidente de la subcomisión de fútbol de Gimnasia y Tiro, Mauricio Cháneton, contó cómo viene preparándose el club de cara al campeonato 2024 de Primera Nacional, no sólo en lo futbolístico con los entrenamientos sino también en lo institucional, ya que las exigencias de estar en este tipo de torneo son mucho más altas y el estadio Gigante del Norte debe estar en condiciones para encarar los próximos partidos.

El Club Gimnasia y Tiro de Salta esta en su mejor momento, ya que luego de 23 años de espera, volvió a la segunda categoría del fútbol argentino. Como no podía ser de otra manera, el albo enciende motores y comienza los entrenamientos, pensando ya en su debut en el campeonato de Primera Nacional, en donde le tocará enfrentará a Chaco For ever de local.

En diálogo con Cadena Máxima, Mauricio Cháneton, presidente de la subcomisión de fútbol de Gimnasia y Tiro, contó las expectativas que tiene el equipo dirigido por Rubén Forestello de cara al torneo de Primera Nacional como así también los refuerzos que llegarán al club.

Además manifestó lo difícil que será enfrentar este campeonato, ya que las exigencias del campeonato son más altas y el club millonario debe estar preparado en todos los sentidos.

«Tuvimos un 2023 muy lindo, excepcional. Estamos contentos y nos estamos ocupando de todo lo que va a ser este 2024 un año difícil en todo sentido, no solo en lo económico sino también en lo futbolístico porque vamos a participar de un torneo mucho más exigente de lo que venía siendo y también preparándonos para afrontarlo desde el punto de vista dirigencia a lo que viene por delante», dijo Mauricio Cháneton.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA: