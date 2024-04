Boxeo. El oranense en el equipo argentino para competir en el Preolímpico

ARGENTINA CONFIRMÓ SU EQUIPO

El seleccionado nacional tendrá tres boxeadores disputando la última chance de clasificación en Tailandia.

El boxeo argentino quiere decir presente en París 2024 y se confirmaron los tres nombres que irán en busca de la clasificación en el torneo Preolímpico que se disputará en Tailandia del 24 de mayo al 2 de mayo.

El equipo conducido por Fabricio Nieva y Omar “El Huracán” Narváez que disputará la última chance de clasificación a los Juegos Olímpicos estará integrado por Ramón Quiroga (-51kg), Luciano Amaya (63.5kg) y Florencia López (50kg).

El equipo argentino se encuentra realizando una concentración en Brasil hasta el 26 de abril, donde el cuerpo técnico definió que los que viajarán al Preolímpico. “Florencia López y Ramón Quiroga, que son los más experimentados, ya tenían su lugar asegurado en Bangkok y tuvimos que elegir entre los otros 4 chicos al último representante que finalmente será Luciano Amaya”, comentó Narváez.

“Ya participé en Tokio 2020 y este sería mi último proceso olímpico, así que disfrutando de este camino que nos queda para ir en busca de la clasificación. Estuve de lograrlo en Chile y en Italia no se me dio, pero son cosas del deporte y eso me motiva más para seguir concentrado y pensando que se puede lograr esa plaza”, comentó el salteño Ramón Quiroga, quien obtuvo la medalla de bronce en Santiago 2023.

“Los chicos están motivados y con muchas ganas, habrá un nivel importantísimo en Tailandia y van a tener que ganar entre 3 y 4 peleas para conseguir la plaza olímpica”, concluye “El Huracán” que participó en los Juegos de Atlanta 1996 y Sídney 2000 como amateur y realizó 16 defensas del título mundial como profesional.