“LOS PACIENTES COVID SON TRATADOS COMO CUCARACHAS”/ DENUNCIAN MALTRATO, ABANDONO Y DESIDIA POR PARTE DE IMAC

En contacto con Andrea Lazarte, Marcela Zelaya, denuncia maltrato, abandono, desidia y deshumanización recibida por médicos de guardia y enfermeros de IMAC. ”Acá a todos los pacientes covid, los tratan como si fueran cucarachas, no distinguen si tenes obra social, si sos particular o público”, agregó.

Indicó que él problema radicó el día viernes, tras unos síntomas que sufrió su hija en la piel. Su pediatra la mandó a realizar análisis, ”pensamos que era una púrpura pero después nos dimos cuenta que era plaquetopenia una por covid. Tuvimos que pedirle por favor a la gente del IMAC que hisope. Al tercer día hisopó porque según ellos no tenían insumos, después de tenerla como conejito de indias. Más allá de eso lo que paso fue que cuando la pasaron de piso, al piso covid, fue como pasar cucarachas a un piso mas o menos”, detalló.

”El problema es una hemorragia cerebral. Pero la metieron dentro de una pieza y la dejaron a las 1 am, la pasaron de un piso al otro, con todos los bolsos encima cuando ella no podía moverse, se le infiltró la vía, empezó a sangrar, empezó a limpiar el filtro ella sola, porque no venían”. Relató que fueron horas que su hija pidió que la asistan y no tenía respuesta.

”Los enfermeros de ahí no entraban. Te miraban con asco, solo una enfermera que era de Orán la ayudó, si les preguntabas porque no entraban te decían que no había insumos”, agregó.

Explicó que entre toda la desidia y desatención de esos días, a su hija se la olvidaron en un piso. ”A las tres de la tarde le dijeron que la iban a cambiar de piso. A las nueve le confirmaron y eran las una y media de la mañana no había nadie, llamé y como a las dos de la mañana la mandaron a buscar”.

Manifestó que cree que no hay vocación en el IMAC, ”se sentaban en la sala a monitorear no se que”. Indicó que su hija está estable y aislada en su casa. ”Lamentablemente tenemos que seguir con los controles en el IMAC, necesitamos que le den el alta no tan solo epidemiológica sino también clínica. Es terrible la deshumanización que manejan. Hace rato escuchaba a la esposa del periodista como lloraba porque lo dejaron tirado en a guardia, es verdad lo que decía la señora, yo lo vi, no me lo contaron”, finalizó.