Los senadores tendrán un nuevo aumento de sueldo y desde noviembre cobrarán más de $10 millones

El incremento responde a un mecanismo automático que vincula los haberes de los trabajadores del Congreso a las dietas de los legisladores. Es decir, con cada aumento que percibe el personal, también sube el sueldo de los senadores. Este mecanismo se implementa desde abril de 2024, cuando los propios senadores aprobaron un sistema de cálculo de sus dietas basado en 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo, totalizando 4000 módulos. Además, se incorporó una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo, decisión de la cual se desmarcó la senadora Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación en lugar de acogerse al nuevo esquema.

El reciente acuerdo paritario establece incrementos del 1,3% mensual para los empleados del Congreso en junio, julio y agosto de 2025, junto con un bono remunerativo de $25.000 por mes.

Para septiembre, octubre y noviembre, los aumentos serán del 1,2% mensual, con un bono de $20.000. Esto resulta en un incremento acumulado del 7,52%, que eleva el valor del módulo a 2554.

Multiplicado por los 4000 módulos que componen las dietas, se alcanza la cifra de $10,2 millones brutos para cada senador, es decir, antes de los descuentos como el correspondiente al Impuesto a las Ganancias, que reducirán el monto neto a percibir en diciembre.

Durante el segundo semestre de 2024, los senadores decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de ese año, tras un nuevo acuerdo paritario. Posteriormente, la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, extendió esta medida hasta el 31 de marzo de 2025, delegando cualquier decisión futura a los bloques legislativos en sesión.

En junio, Villarruel firmó una resolución que desvinculó sus haberes de la controversia, permitiendo a los senadores decidir individualmente si aceptaban o no el aumento, que en ese momento elevó las dietas a más de $9,5 millones brutos.