Médico salteño es denunciado por abuso y violencia

Un médico cardiólogo salteño, identificado como Ricardo Javier Fernández, está en el ojo de la tormenta tras la denuncia pública de su exesposa e hija por graves hechos de abuso y maltrato, un caso que ya está en la órbita judicial y que ha implicado incluso medidas por autoridades sanitarias.

¿Cuál es la situación? El caso fue dado a conocer en las últimas horas, sobre este profesional quien atendía en el hospital San Bernardo de Salta, quien fuera denunciado por su expoesa, la cual rompió el silencio detallando golpes, humillaciones y abusos sexuales, y describió los maltratos que sufrió su hija Sofía desde pequeña por parte del hombre.

Con el caso resonando, el ministro de Salud, Federico Mangione, informó que el médico no podrá atender pacientes en consultorio externo, a la espera de las resoluciones judiciales, enfatizando que esto es de forma preventiva: «Le pedí que no atienda pacientes en consultorio hasta que avance la causa en la justicia. Esto es una medida preventiva mientras esperamos las resoluciones judiciales correspondientes».

Ahora, mediante una desgarradora carta, la hija del médico, Sofía Fernández Lee, de 27 años, compartió su testimonio en donde relató que, si bien la causa judicial es por abuso sexual contra su madre, ella sufrió «maltrato físico, psicológico y económico» desde sus cuatro hasta casi sus 18 años. «Me pegaba, me gritaba, me insultaba, me amenazaba. Me tiraba al piso y me pegaba o me pateaba», expresó la mujer. También contó que la arrastraba agarrándola de una oreja o del pelo, y que la abofeteaba.

El calvario de Sofía se extendió a otras áreas. A los 17 años, su padre la obligó a irse a vivir a una pensión, a pesar de su buena situación económica. «No me permitió elegir mi carrera, alegando que yo no servía ni para empleada doméstica», manifestó. Relató que solo le daba una suma semanal que apenas le alcanzaba para la comida, acompañada de comentarios hirientes. «Así se siente una empleada doméstica cuando va a cobrar su miserable sueldo», recuerda que le decía.