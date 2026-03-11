de 8 a 10 con Fernando Galván
de 10 a 13 con Omar Toledo y equipo
de 13 a 15 con Miguel Dalesio
de 15 a 17 con Marcelo Santillán
de 22 a 01 con Omar Toledo
PRODUCTORES
Darío Condorí
Analía González
OPERADORES
Sebastián Ávila
Juan Manuel Díaz Bavio
Martín Rosas
Baltazar Saavedra
WEB MASTER
Daniel Garrido
Rodrigo González Gomeza
106.7 Salvador Mazza
105.7 Aguaray
103.7 Apolinario Saravia
106.7 Cachi
106.5 Cafayate
90.9 Chicoana
100.7 El Jardín
105.7 El Quebrachal
106.7 Embarcación
106.7 General Güemes
106.7 Iruya
106.7 Isla de Cañas
106.7 Joaquín V. González
106.7 La Poma
105.7 La Unión
103.7 Las Lajitas
105.7 Ledesma
106.7 Metán
100.7 Morillo
106.7 Nazareno
101.5 Olacapato
106.7 Orán
101.7 Río Piedras
105.7 Rivadavia Banda Sur
94.7 Rosario de la Frontera
106.7 SALTA
103.9 San Antonio de los Cobres
106.7 Santa Victoria Este
106.7 Santa Victoria Oeste
98.5 Tartagal