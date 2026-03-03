El presidente Javier Milei mantendrá esta mañana una reunión en la quinta de Olivos con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en un encuentro que se da en medio de la escalada bélica en Medio Oriente y del alineamiento cada vez más estrecho entre Buenos Aires y Washington.

La reunión está prevista para las 10 de la mañana y forma parte del vínculo fluido que el Gobierno mantiene con el diplomático estadounidense, quien incluso estuvo presente en el Congreso durante la apertura del año legislativo. Desde su llegada al país, Lamelas también mantuvo encuentros con distintos funcionarios nacionales, entre ellos el ministro del Interior, el jefe de Gabinete y el titular de la Cámara de Diputados.

El contexto internacional agrega tensión al encuentro: en los últimos días, Estados Unidos e Israel avanzaron con ataques contra Irán, que incluyeron la muerte de Alí Jamenei, mientras que el régimen iraní respondió bombardeando la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita. La Casa Rosada sigue de cerca la situación y refuerza su alineamiento con la administración de Donald Trump.

En paralelo, el embajador confirmó que trabaja para concretar una visita de Trump a la Argentina, lo que reforzaría aún más la relación bilateral en un momento de fuerte sintonía política y estratégica entre ambos gobiernos.