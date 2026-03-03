El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 3 de marzo una alerta por tormentas que afecta a distintas regiones de la provincia de Salta, con fenómenos que podrían incluir lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y caída de granizo, lo que representa un riesgo para la circulación y las actividades al aire libre. Las áreas más comprometidas son Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, donde se prevé mayor persistencia de tormentas y eventos puntuales de fuerte intensidad.

En las zonas bajo alerta amarilla, el SMN anticipa tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 30 y 50 mm, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional granizo. Aunque se trata de un nivel preventivo, se recomienda no subestimar estas condiciones.

El alerta naranja implica tormentas fuertes con posibilidad de fenómenos severos. En estos sectores se esperan lluvias intensas en lapsos breves, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían llegar a 90 km/h. Los acumulados previstos oscilan entre 50 y 90 mm, con posibles superaciones puntuales, por lo que se solicita especial atención a los informes oficiales y a las indicaciones de Defensa Civil.

El SMN difundió además una serie de recomendaciones para reducir riesgos: permanecer en construcciones cerradas, evitar el uso de artefactos eléctricos y teléfonos con cable, no circular por calles inundadas, cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua, no realizar actividades al aire libre, no sacar la basura durante el episodio y evitar refugiarse bajo árboles o postes. También se pide reportar situaciones de peligro a las autoridades locales.