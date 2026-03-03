La dirigencia del fútbol argentino atraviesa horas decisivas. Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunirán esta tarde para resolver si se mantiene o se levanta el paro previsto para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, una medida que quedó directamente vinculada a la situación judicial que enfrenta la Asociación del Fútbol Argentino.

La convocatoria surgió luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a las principales autoridades de la AFA, entre ellas su presidente y otros dirigentes de peso, en el marco de una causa por presuntas irregularidades fiscales. La citación generó un fuerte impacto político e institucional dentro del fútbol, lo que llevó a acelerar la reunión entre los clubes.

Desde la AFA remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria y antes de sus respectivos vencimientos. Además, señalaron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y actualmente espera resolución en la Cámara de Apelaciones. En la misma línea, acusaron al organismo recaudador de intentar convertir obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario, algo que consideran improcedente.

La decisión que adopten los clubes será clave para determinar si la fecha 9 se juega con normalidad o si el conflicto escala a un paro efectivo que podría alterar el calendario del fútbol argentino. La reunión de esta tarde será determinante para definir el rumbo inmediato de la competencia y el posicionamiento institucional de la Liga frente al avance de la causa judicial.