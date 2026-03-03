El gobierno argentino dispuso un refuerzo inmediato de las medidas de seguridad en todo el país luego de los ataques preventivos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, en un contexto internacional marcado por una fuerte escalada militar en Medio Oriente. La decisión implica elevar el nivel de alerta a “alto” y activar protocolos especiales de vigilancia y prevención.

Según fuentes oficiales, la medida incluye un incremento en la custodia de infraestructura crítica, fronteras, representaciones diplomáticas extranjeras y, especialmente, de las instituciones de la comunidad judía, consideradas objetivos sensibles ante el nuevo escenario global. El objetivo es garantizar la integridad de la población y anticiparse a cualquier riesgo derivado del conflicto internacional.

La Cancillería Argentina expresó su respaldo formal a las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel, argumentando que buscan neutralizar la amenaza que representa el régimen iraní para la estabilidad internacional. En paralelo, el Sistema de Inteligencia Nacional activó un monitoreo permanente en coordinación con agencias internacionales, mientras que las fuerzas de seguridad reforzaron los controles en pasos fronterizos y aeropuertos.

Como medida adicional, el gobierno trasladó al personal de la embajada argentina en Irán hacia Azerbaiyán, desde donde se gestionan actualmente los asuntos consulares. La decisión se tomó como precaución ante la posibilidad de nuevos ataques o represalias en territorio iraní.

La escalada bélica y las respuestas diplomáticas y de seguridad adoptadas por distintos países mantienen en alerta a la comunidad internacional, mientras crece la preocupación por el impacto regional y global del conflicto.