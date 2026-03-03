Ángel Di María volvió a ser figura en Rosario Central tras el triunfo en el clásico frente a Newell’s, pero aun en su mejor momento futbolístico dejó en claro que no regresará a la Selección Argentina ni disputará el Mundial 2026. El delantero ratificó su decisión en una entrevista radial, donde aseguró que su ciclo con la Albiceleste está concluido.

“Estoy tranquilo, sé lo que se habla, pero sigo igual”, expresó, remarcando que no cambiará su postura pese a los mensajes y pedidos de varios jugadores del plantel campeón del mundo. Di María ya había anunciado su salida del seleccionado tras la obtención de la Copa América 2024, aunque su gran nivel en el “Canalla” alimentó especulaciones sobre una posible vuelta.

El futbolista explicó que su decisión no estuvo vinculada a un título puntual, sino a un proceso personal: “Yo no me fui porque salí campeón en la última Copa América. Me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo”. Según contó, antes de Qatar 2022 no lo tenía tan claro, pero finalmente entendió que era el momento de dar un paso al costado.

Di María también destacó la aparición de una nueva camada de jugadores que necesita rodaje y protagonismo en partidos importantes. “Cuando uno está, a veces le saca esa posibilidad a los que vienen de atrás y no es lindo”, reflexionó, dejando entrever que su salida también busca abrir espacio a los futbolistas que serán parte del futuro del seleccionado.

Con esta confirmación, el Mundial 2026 se jugará sin uno de los nombres más influyentes de la historia reciente de la Selección, autor de goles decisivos en la Copa América 2021, la Finalissima y la final del Mundial de Qatar.