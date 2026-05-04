El artículo plantea una mirada crítica sobre la gestión del presidente Javier Milei, poniendo el foco en la frecuencia de sus viajes al exterior y en cómo eso impacta en el ejercicio del poder.

Según se señala, el mandatario pasó una parte considerable de su tiempo fuera del país desde que asumió, con múltiples viajes a Estados Unidos y otros destinos, lo que alimenta la idea de un gobierno que se ejerce “a la distancia”. En ese sentido, se cuestiona no solo la cantidad de traslados, sino también los costos asociados y las prioridades de la agenda presidencial.

El texto también sugiere que esta dinámica genera un vacío en la gestión cotidiana, donde las decisiones y la conducción política quedan en manos de su círculo más cercano mientras el Presidente mantiene una fuerte presencia internacional.

Además, se plantea que estas giras no siempre están vinculadas a actividades oficiales tradicionales, sino también a encuentros con empresarios, referentes ideológicos o figuras del ámbito financiero, lo que abre interrogantes sobre el rumbo de la política exterior y económica.

En ese contexto, la nota pone en discusión el estilo de liderazgo de Milei, marcado por una fuerte proyección internacional pero con cuestionamientos sobre su presencia en la gestión interna del país.

Por último, el análisis advierte que esta modalidad podría tener impacto político a mediano plazo, ya que una menor presencia en el territorio nacional podría dificultar la construcción de acuerdos, la gestión de conflictos internos y el vínculo directo con distintos sectores sociales y productivos.